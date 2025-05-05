В Черкасской области разрешили продавать алкоголь дольше: что изменилось с 1 мая
В Черкасской области изменили разрешенное время продажи алкоголя. Теперь его можно купить на три часа дольше.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение главы Черкасской ОГА Игоря Табурца.
С 1 мая 2025 года в Черкасской области продлили разрешенное время продажи алкогольных напитков - теперь купить их можно до 22:00. Ранее действовал запрет с 21:00 до 10:00.
Какой новый режим продажи алкоголя
Отныне на территории области действует запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 08:00. В то же время сохраняется круглосуточный запрет на продажу спиртного военнослужащим, которые находятся на службе.
К алкоголю не причисляются разрешенные лекарственные средства и дезинфекторы, содержащие спирт - если они внесены в Государственный реестр лекарственных средств.
Приказ №4 от 01.05.2025 "О внесении изменения в пункт 1 приказа начальника Черкасской областной военной администрации от 20.03.2025 № 3" (Черкасская ОВА)
Правила продажи алкоголя в Украине в условиях войны
РБК-Украина ранее писало, что в каждом регионе Украины действуют собственные ограничения на продажу алкоголя, установленные военными администрациями. В большинстве областей запрещено продавать спиртное с 22:00 до 10:00, однако график может отличаться. Например, в Киеве действует запрет с 22:00 до 11:00.
Кроме того, во многих регионах запрещено продавать спиртные напитки военнослужащим в любое время суток. Однако общегосударственного запрета нет, и ответственность за нарушение таких ограничений определяется местными органами власти и военным командованием. Продавцы могут быть привлечены к ответственности только в случае нарушения конкретных приказов или решений, действующих в их регионе.
Ограничения действуют в связи с военным положением и направлены на обеспечение общественного порядка и безопасности.
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