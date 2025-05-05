В Черкасской области разрешили продавать алкоголь дольше: что изменилось с 1 мая

В Черкасской области изменили разрешенное время продажи алкоголя. Теперь его можно купить на три часа дольше.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение главы Черкасской ОГА Игоря Табурца.

С 1 мая 2025 года в Черкасской области продлили разрешенное время продажи алкогольных напитков - теперь купить их можно до 22:00. Ранее действовал запрет с 21:00 до 10:00.

Какой новый режим продажи алкоголя

Отныне на территории области действует запрет на продажу алкоголя с 22:00 до 08:00. В то же время сохраняется круглосуточный запрет на продажу спиртного военнослужащим, которые находятся на службе.

К алкоголю не причисляются разрешенные лекарственные средства и дезинфекторы, содержащие спирт - если они внесены в Государственный реестр лекарственных средств.

Приказ №4 от 01.05.2025 "О внесении изменения в пункт 1 приказа начальника Черкасской областной военной администрации от 20.03.2025 № 3" (Черкасская ОВА)