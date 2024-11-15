В Черкассах мальчик оказался в реанимации после лечения зубов: полиция выясняет обстоятельства

По предварительным данным, в медицинском заведении региона ребенку удаляли зубы.

Отмечается, что после процедуры его состояние резко ухудшилось, и мальчика пришлось госпитализировать в реанимацию.

Правоохранители расследуют обстоятельства инцидента и пытаются установить с помощью специальной экспертизы, были ли нарушены стандарты предоставления медицинской помощи.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины, которая касается ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, что привело к тяжелым последствиям для несовершеннолетнего.

Медикам может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до трех лет. Также им могут запретить занимать определенные должности или заниматься профессиональной деятельностью сроком до трех лет.

"Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Процессуальное руководство по делу осуществляется Черкасской окружной прокуратурой. Расследование продолжается", - сообщили сотрудники полиции.

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