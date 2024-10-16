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В Черкассах ГБР задержало прокурора по подозрению в растлении детей

Иллюстративное фото: в Черкассах ГБР задержало прокурора по подозрению в развращении детей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские правоохранители задержали работника прокуратуры, подозреваемого в педофилии. Это произошло вечером в среду, 16 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Как рассказали в ведомстве, прокуратура обнаружила незаконную деятельность работника одной из областных прокуратур. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 УК Украины.

Речь о совершении действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и домогательством ребенка для сексуальных целей.

По этому факту Офис Генерального прокурора еще 7 октября начал досудебное расследование. В ходе следствия сегодня, 16 октября, был задержан прокурор.

"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении и обращении в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В то же время, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко написал в Facebook о задержании работника прокуратуры возле 17-й школы города.

"У 17-й школы по улице героев Небесной сотни в городе Черкассы работниками ГБР совместно с другими правоохранителями задержан работник прокуратуры", - написал он.

Ранее РБК-Украина писала о том, что известно о родственниках юношей-насильников , которые издевались над 14-летней девочкой в Закарпатье. Также, что омбудсмен Дмитрий Лубинец взял это скандальное дело под свой контроль .

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