В Черкассах ГБР задержало прокурора по подозрению в растлении детей

Как рассказали в ведомстве, прокуратура обнаружила незаконную деятельность работника одной из областных прокуратур. Его подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 155, ч. 1 ст. 156, ч. 3 ст. 156-1 УК Украины.

Речь о совершении действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и домогательством ребенка для сексуальных целей.

По этому факту Офис Генерального прокурора еще 7 октября начал досудебное расследование. В ходе следствия сегодня, 16 октября, был задержан прокурор.

"В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении и обращении в суд по избранию меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В то же время, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко написал в Facebook о задержании работника прокуратуры возле 17-й школы города.

"У 17-й школы по улице героев Небесной сотни в городе Черкассы работниками ГБР совместно с другими правоохранителями задержан работник прокуратуры", - написал он.