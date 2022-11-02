В Черкассах из-за аварии с участием маршрутки пострадали 10 людей, в том числе дети

В Черкассах в среду, 2 ноября, около 9 утра, произошла авария с участием маршрутки. Десять людей получили травмі, среди них двое детей, которым 12 месяцев и три года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

Как пишет suspilne.media , в ДТП при участии маршрутки получили травмы 10 человек. Среди травмированных двое детей – 1 и 3 лет. Их госпитализировали в лечебные учреждения с разными диагнозами.

Правоохранители предупреждают, что в связи с аварией движение транспорта на этом участке дороги затруднено.

"Людей доставили в Третью городскую больницу на полный осмотр и оказание медицинской помощи. Детали дорожно-транспортного происшествия впоследствии", - добавили в полиции.

Правоохранители уточнили, что в результате аварии есть пострадавшие.

"В Черкассах правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. На перекрестке улицы Пастеровской и бульвара Шевченко столкнулись легковое транспортное средство и пассажирский автобус", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером в понедельник, 31 октября, на трассе "Благовещенское - Николаев", произошло ДТП с участием Audi-A6 и грузовиком КрАЗ. Погибла молодая семья с младенцем, еще три человека получили ранения.

Напомним, под Львовом 23 октября скорый поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии два человека погибли, еще двое ранены.

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