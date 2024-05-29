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Очередной рекорд: НБУ повысил курс доллара

Фото: курс доллара вырос на 9 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне до исторического максимума. Это седьмой рекорд подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 30 мая 2024 года установлен на таком уровне: 40,4832 гривен за 1 доллар (+0,0874 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован день назад, 29 мая - 40,3958.

Доллар дорожает уже более недели и за это время вырос на 1,08 гривен (с 39,4272 грн/доллар на 20 мая).

bank.gov.ua

Курс евро составит 43,9202 гривен за 1 евро (-0,0506 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 6 копеек до 40,47-40,49 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллар вырос на 35 копеек до 41,10 грн/доллар.

Прогноз курса

Курс доллара растет с начала прошлой недели, подорожав за это время более чем на гривну.

Опрошенные РБК-Украина финансовые эксперты уверены, что рост курса продолжится до конца 2024 года. Однако на ближайшее время ориентировочный коридор будет в диапазоне 40-41 грн/доллар.

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