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Очередной максимум: НБУ снова повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара вырос на 18 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снова повысил курс доллара к гривне. Доллар достиг очередного исторического максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,7879 гривен за 1 доллар (+0,1842 грн).

Выше курс был только 19 апреля 39,6037 грн/доллар.

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3821 гривен за 1 евро (+0,1032 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 39,79-39,81 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 15 копеек до 40,00 грн/доллар.

Прогноз курса

Финансовые аналитики и банкиры ухудшили прогнозы по курсу.

По информации НБУ, финансовые аналитики в апреле 2024 года ухудшили прогноз по курсу доллара в течение следующих 12 месяцев до 41,81 грн/доллар. Банкиры в апреле прогнозируют курс на уровне 41,69 грн/доллар.

 

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,44 грн/доллар.

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