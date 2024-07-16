Очередной максимум: НБУ резко повысил курс доллара

Официальный курс на 17 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,2575 гривен за 1 доллар (+0,2468 грн). Предыдущий максимум был 15 июля - 41,0434.

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,9789 гривен за 1 евро (+0,2526 грн). Это также максимум. Ранее самый высокий курс был 16 июля - 44,7263.

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 24 копейки до 41,30-41,34 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 35 копеек до 41,50 гривен.

Прогноз курса

Девальвационные настроения бизнеса, финансовых аналитиков, банкиров и населения ухудшаются.

Руководители украинских предприятий ожидают среднего значения обменного курса через 12 месяцев на уровне 41,61 грн/доллар. Это выше, чем в начале года - 40,44 грн/доллар