Очередной максимум: НБУ обновил официальный курс доллара

Официальный курс на 10 января 2024 года установлен на таком уровне: 38,2253 гривен за 1 доллар (+0,0333 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,8185 гривен за 1 евро (+0,0212 грн).

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На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 38,25-38,29 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 39,35 грн/доллар.

Курс доллара в 2023 году

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в декабре 2023 года вырос на 0,4% до 37,83 гривен. По сравнению с декабрем 2022 года курс снизился на 5,9%.

Официальный курс НБУ за 2023 год вырос на 3,9% - с 36,57 грн/доллар до 37,98 грн/доллар. При этом средний курс за год составил 36,57 грн/доллар, что на 13,1% выше, чем в 2022 году.

По данным НБУ, средний курс наличного евро за 2023 год снизился на 1,5% с 41,81 до 41,17 грн/евро.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, курс доллара к гривне в течение 2024 года будет колебаться в соответствии с рыночными условиями и сезонностью. В то же время, НБУ обеспечит курсовую устойчивость и привлекательность гривны.