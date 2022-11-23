Дежурные отделения, генераторы и Starlink: как работают банки в условиях отключений света

Приватбанк

При плановых или аварийных отключениях электроэнергии, но при наличии доступа в интернет, в ПриватБанке рекомендуют работникам продолжать обслуживание клиентов.

"В случае массового отключения электроэнергии для получения услуги клиенты могут обратиться в ближайшее дежурное отделение, которое будет работать в отдельном режиме", - отметили в пресс-службе.

Узнать адрес дежурного отделения можно на интерактивной карте, на которой указаны и работающие банкоматы.

В банке напомнили, что большинство операций доступны при наличии стабильного интернет-соединения через веб-версию Приват24 или через мобильные приложения.

"Главное, что благодаря завершенному еще в апреле переносу цифровых мощностей в облако, круглосуточно, в режиме 24/7, банк обеспечивает бесперебойную работу онлайн банкинга и приложения Приват24, Приват24 для бизнеса, сайта, процессинга, всех своих комплексов", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в офисах и помещениях, в которых работают службы клиентской поддержки банка (контакт-центры), задействованы резервные источники электропитания и доступа в интернет.

Ощадбанк

Банком определен расширенный ориентировочный перечень дежурных отделений, которые продолжат работу во время кризисных ситуаций, сообщили в пресс-службе.

Сейчас производится техническая оценка обеспечения отделений необходимым оборудованием и определена приоритетность в их обеспечении техникой, дизель-генераторами и топливом. Также по очередным отделениям проводится работа по обеспечению их терминалами Starlink. Список дежурных отделений будет доступен на сайте Ощадбанка и в Контакт-центре.

По данным пресс-службы, в центрах обработки данных Ощадбанка используются источники бесперебойного питания, а также функционируют дизельные электростанции. Банк производит резервирование данных критических информационных систем в облачные хранилища, что позволит восстановить их при необходимости.

"Инфраструктуру контакт-центра Ощадбанка формируют 6 площадок в разных регионах Украины, что нивелирует риск полного отключения его от питания. Все площадки контакт-центра обеспечены резервным бесперебойным питанием от аккумуляторов и дизель-генераторов", - говорится в сообщении.

Кроме того, Ощадбанк уже разработал план мер по обеспечению поддержки безналичных расчетов и наличного обращения в случае наступления обстоятельств, которые приведут к переходу банковской системы в режим работы в условиях невозможности возобновления стабильного электропитания в течение трех суток и более, сообщили в пресс-службе.

Укргазбанк

В пресс-службе банка заявили, что "отсутствие света практически не влияет на работу банка, у банка есть опорные отделения во всех областях Украины, которые работают в режиме полного рабочего дня и обеспечивают полный спектр услуг".

По данным пресс-службы, крупные отделения банка с наибольшим количеством клиентов снабжены электрогенераторами, "дополнительно производится закупка для отделений каждый день".

УкрСиббанк

Как отметила Светлана Тюгаева, начальник службы трансформации банка, для поддержания непрерывности работы банк использует резервные каналы питания.

"Все критические здания банка и опорные торговые точки имеют дизель-генераторы. Торговые точки могут работать и обслуживать клиентов в режиме консультации, если возникают дополнительные сложности или если перебои с поставкой электроэнергии постоянны", - добавила она.

Кроме того, банк внедрил планы непрерывности для поддержания доступности жизненно важных и критических процессов и сервисов банка для клиентов, включая интернет-банкинг и мобильное приложение.

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