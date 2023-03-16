Очередная олимпийская мультичемпионка объявила о завершении карьеры в биатлоне

32-летняя скандинавка решила повесить на гвоздь винтовку и лыжные палки. На уровне Кубка мира она провела 11 сезонов, а всю кампанию 2022/23 пропустила из-за последствий коронавируса.

"Теперь я покидаю биатлон. В марте прошлого года я победила в двух гонках в Хольменколлене. Тогда я еще не знала, что они станут моими последними успехами в качестве биатлонистки. Планировала продолжить", – призналась Экхофф.

В то же время звездная биатлонистка добавила, что пребывание вне тура в последние месяцы сделало шаг к завершению карьеры естественным. "Горжусь своими достижениями и всегда буду с улыбкой оглядываться на свои биатлонные годы", – добавила спортсменка.

Кто такая Тириль Экхофф

Уроженка норвежского Берума, дебютировала на самом высоком уровне на этапе Кубка мира 2010/11 в Хольменколлене. Зачетных баллов в первом сезоне не набрала.

Первую индивидуальную победу одержала в шведском Эстерсунде в декабре 2014 года (спринт). В общей сложности выиграла 29 гонок, в том числе завоевала 3 "золота" на чемпионатах мира. На трех подряд Олимпийских играх (2014, 2018, 2022) завоевала одну серебряную и три бронзовые награды. Две золотые олимпийские медали выиграла в составе сборной Норвегии в смешанной эстафете.

По итогам сезона 2020/21 Экхофф выиграла "Хрустальный глобус" – приз лидеру общего зачета Кубка мира. Также завершила тот сезон первой в зачете спринтов и гонок преследования.