Из-за срыва отопительного сезона в Кривом Роге открыли уголовное производство

"В фокусе и город Кривой Рог. Там продолжаются ремонтные работы для ликвидации аварий на теплосетях. В настоящее время отопление получают 1513 домов", - написал он.

По его данным, без тепла остаются 443 жилых дома, из них 245 отопления не подавалось с начала отопительного сезона, а 198 временно отключены для устранения потерь теплоносителя.

"Непрерывно работает Штаб по ликвидации последствий аварии на теплосетях", – сообщил министр.

Кулеба сообщил, что провел десятое заседание Штаба по прохождению отопительного сезона.

"В повестке дня ситуация с отоплением в прифронтовых регионах", – написал он.

Министр сообщил, что в городе Херсон из-за постоянных обстрелов без отопления остались 217 жилых домов, не функционирует часть котельных города. Коммунальщики устраняют аварийные ситуации, тепло должны подключить к концу недели. Также продолжаются работы по установке когенерационных установок.

По его данным, монтаж и запуск энергетического оборудования продолжается во всех регионах - международные партнеры поставили 486 когенерационных установок и 296 блочно-модульных котельных. Более 50% всего поставленного оборудования уже установлено и эксплуатируется, остальное - готовится к эксплуатации.