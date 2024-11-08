Из-за изменения климата Гренландия может растаять: в ООН бью тревогу

В ООН заявляют, что мир по-прежнему недооценивает риск катастрофических последствий глобального потепления. В частности, оно может привести к тому, что леса Амазонки превратятся в саванну, а ледники в Гренландии растают.

Лесные пожары, засуха и экстремальная погода уже опустошили часть планеты. В частности, леса, растения и почвы почти не поглощали углерод в прошлом году. По словам исследователей, чем больше природные поглотители углерода будут ослабевать, тем труднее будет достичь мировых климатических целей.

"Риск того, что эти переломные моменты ускорят изменение климата, это то, к чему следует отнестись очень серьезно. Приведу только два примера: некоторые люди говорят, что мы можем дойти до ситуации, когда лес Амазонки необратимо превратится в саванну, или что Гренландия и западная Антарктида растают," - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Кроме того, новые исследования по устойчивости систем Земли также вызывают беспокойство ученых. Речь идет о том, что в устойчивости систем нашей планеты начинают проявляться трещины.

По словам Гутерреша, мир все еще недооценивает риск катастрофического изменения климата и коллапса экосистемы. Он призывает к тому, чтобы правительства серьезно сократили выбросы парниковых газов. Это поможет снизить глобальную температуру до безопасного уровня.

"К 2030 году мы должны ежегодно сокращать выбросы на 9%. К сожалению, в прошлом году все еще наблюдался рост на 1,3%, что означает, что либо мы полностью принимаем чувство срочности на уровне правительств, корпораций и других ключевых генераторов изменения климата, либо мы рискуем не только превысить 1,5°C, но в конце концов превысит два градуса", - отметил Гутерреш.