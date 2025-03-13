Из-за введения европейской пошлины СВАМ Украина может потерять 5 млрд долларов экспорта, - GMK Center

"Сейчас Евросоюз является основным торговым партнером для Украины. Введение CBAM создаст дополнительные препятствия для отечественных компаний, поставляющих туда товары. По итогам 2024 года, стоимость украинского экспорта в ЕС составила 24,8 млрд долларов, из которых 14,5% подпадает под действие механизма трансграничного углеродного корректировки", - указывает издание.

Влияние CBAM на украинскую экономику с годами будет расти: если в 2026 году потери ВВП могут достичь $1,4 млрд, в 2030-м этот показатель, вероятно, составит 7,25 млрд долларов.

"Украине нужно решение, которое позволит смягчить негативное влияние механизма трансграничной углеродной корректировки на ее экономику. Этого можно достичь согласно статье 30.7 Регламента CBAM. Она содержит положение о форс-мажоре для стран, пострадавших от непредсказуемых, исключительных и неспровоцированных событий, которые наносят серьезный ущерб их экономической и промышленной инфраструктуре", - подчеркнули в GMK Center.

Учитывая негативное влияние СВАМ на экономику, украинский бизнес говорит о необходимости участия государства в решении этой проблемы. Одним из вариантов может быть активная позиция правительства при переговорах в рамках обновления торгового соглашения с ЕС, что позволило бы разработать действенный механизм поддержки взаимовыгодной внешней торговли, указывает издание.

Ранее в Федерации работодателей Украины посчитали, что после вступления в силу в ЕС всех положений механизма углеродной корректировки СВАМ, уже в 2026 году Украина может потерять 4,6% ВВП, а к 2034 году количество рабочих мест может сократиться на 120 тысяч.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой - вводит углеродную пошлину СВАМ, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности - отсрочку введения этой пошлины в Украине из-за войны.

Украина может потерять 5 млрд долларов за 5 лет из-за действия европейской пошлины СВАМ.

Если на Украину будет распространено действие экологического налога СВАМ, мы можем потерять 2,7 млрд долларов инвестиций в нашу экономику в ближайшие годы. А потенциальные потери экспорта составят 4,7 млрд долларов.

По расчетам GMK Center, влияние CBAM на украинскую экономику с годами будет расти: если в 2026 году потери ВВП могут достичь 1,4 млрд долларов, в 2030-м этот показатель, вероятно, составит 7,25 млрд долларов.

Поэтому Украина должна активнее защищать свои интересы - ведь в законодательстве по СВАМ есть пункт, который позволяет отсрочить введение этой пошлины для стран, которые имеют форс-мажорные обстоятельства. Учитывая, что мы уже четвертый год в состоянии войны, Украина имеет право на эту отсрочку как никто.