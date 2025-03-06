Из-за угрозы РФ. Литва вышла из международного договора о кассетных боеприпасах

Отмечается, что договор, объединяющий более ста государств, направлен на ограничение использования оружия, которое несет угрозу гражданскому населению из-за высокого уровня неразорвавшихся боеприпасов.

Литва присоединилась к этой Конвенции в 2011 году. Но прошлой осенью, из-за изменений в сфере национальной безопасности, страна приняла решение о выходе. Аргументом этому стало стремление укрепить обороноспособность страны и иметь в распоряжении весь спектр военных средств, в частности кассетные боеприпасы.

Власти Литвы отмечают, что основная угроза стране исходит от Российской Федерации, которая не является участником договора. Ведь во время вторжения в Украину Россия применяет кассетные боеприпасы.

После выхода Литвы из Конвенции единственной страной, имеющей общую границу с агрессором и остается участником соглашения, остается Норвегия. На Финляндию это соглашение не распространяется.

Конвенция по кассетным боеприпасам

Это международный договор, запрещающий использование, производство, передачу и накопление кассетных боеприпасов.

Кассетные боеприпасы - это тип оружия, которое разбрасывает множество маленьких взрывчатых суббоеприпасов ("бомблетов") по большой площади. Эти суббоеприпасы часто не взрываются при ударе, превращаясь в неразорвавшиеся боеприпасы (НРБ), которые представляют серьезную угрозу для людей даже спустя годы после конфликта.

Кассетные боеприпасы несут непропорциональную угрозу гражданскому населению. НРБ могут взрываться, когда на них случайно наступят или заденут, что приводит к гибели и увечьям людей, особенно детей.