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Из-за угрозы НПЗ. Оккупанты вынуждены перебрасывать ПВО из Крыма вглубь РФ

Иллюстративное фото: оккупанты вынуждены перебрасывать ПВО из Крыма вглубь РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Командование российской армии начало вывод отдельных зенитно-ракетных подразделений из оккупированного Крыма в Россию. Россияне хотят усилить защиту своих НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Вероятно, такое решение россиян продиктовано не только ударами Сил обороны Украины по нефтебазам и военной инфраструктуре, но и общественным давлением внутри России.

Партизаны выяснили, что часть комплексов, включая установки 31-й дивизии ПВО, уже передислоцируется с полуострова на новые позиции. Хотя россияне и понимают, что этот шаг создает критические пробелы в обороне Крыма, но у них нет другого выхода. В результате уязвимыми остаются аэродромы, военные склады и Керченский мост.

"Атаки украинских дальнобойных дронов демонстрируют, что путинский режим неспособен защитить военные объекты в Белгородской, Курской, Воронежской областях и других регионах России", - пишет "АТЕШ".

Там также отметили, что такой результат в попаданиях в российский НПЗ помогли достичь и агенты их движения.

Удары по территории России

Стоит заметить, что Украина регулярно наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Целью таких поражений является истощение логистики и военной экономики врага. На днях россияне жаловались на взрывы в Краснодарском крае, там из-за атаки дронов произошел пожар на нефтебазе, расположенной возле Каневского района.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточнил, что была поражена нефтебаза, которая принадлежит нефтеперерабатывающему предприятию с объемами переработки до 320 тысяч тонн нефти в год.

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