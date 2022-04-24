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Через ворожий обстріл у Чугуєві загинув 59-річний чоловік, - прокуратура

Фото: у Чугуєві від російських обстрілів загинув 59-річний чоловік (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

24 квітня 2022 року близько 12:00 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл по м. Чугуїв. Внаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Ще троє мирних мешканців отримали поранення, серед них 11-річний хлопчик. Пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.

Крім того, окупанти також відкрили вогонь по смт Малинівка Чугуївського району. Двох чоловіків та жінку поранено.

"Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюється слідчими Управління СБУ в Харківській області", - йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора України.

Раніше ми повідомляли, російські війська обстріляли Чугуїв на Харківщині. Внаслідок обстрілу, за інформацією міської влади, є поранені та загиблі.

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ЧугуевВійна в Україні