Из-за внутреннего конфликта: новый Mitsubishi Outlander сменит платформу

Представители "трех бриллиантов" от комментариев отказались. До дебюта нового Outlander как минимум два года, так что актуальную модель еще ждет рестайлинг и расширение линейки.

Собеседник издания дал понять, что отказ от платформы Renault-Nissan вызван "развалом альянса". Однако актуального поколения кроссовера изменения не коснутся: по данным источников в компании, модель скоро получит гибридную версию, а также внедорожный вариант Trail Edition с расширенным пластиковым декором.

В 2027 году также дебютирует Mitsubishi Outlander повышенной проходимости под названием Rugged Edition, и эта модификация станет последней перед отставкой. Вероятно, в пятом поколении кроссовер окажется унифицирован с будущим флагманом, который известен под кодовым именем DST. О технической составляющей новинки пока ничего не известно.

Mitsubishi хочет сохранить независимость, однако продажи компании на важнейшем рынке США падают. Расходы дилеров растут, модельный ряд стареет, а обновленный Outlander не стал хитом. Чтобы обрести самостоятельность, у японского автопроизводителя нет средств, а большой пакет акций компании держат Nissan и Renault.