Из-за войны законодательство о местных выборах требует изменений, - Корниенко

"У нас не очень понятно, что делать с тем, что скоро срок полномочий органов местного самоуправления закончится. Он четко выписан в Конституции - 5 лет. Следовательно, в декабре 2025 года у большинства глав общин и депутатов закончится мандат. Здесь надо какая-то небольшая законодательная корректировка, чтобы они могли и дальше быть в полномочиях, если военное положение снова затягивается и в конце 2025 года не будет возможности проводить выборы", - пояснил Корниенко.

Он считает, что небольшие вопросы по местным выборам удастся решить в этом году. В то же время отметил, что даже местные выборы не стоит проводить во время войны.

На вопрос о возможном давлении западных партнеров относительно проведения президентских и парламентских выборов, первый вице-спикер отметил, что пока никаких требований к Украине не выдвигают. Также Корниенко подчеркнул, что эта тема вызывает много вопросов, и украинская сторона постоянно предоставляет разъяснения, опираясь на действующее законодательство.

"Потому что Конституция, закон о военном положении и Избирательный кодекс четко регулируют вопросы президентских и парламентских выборов и, соответственно, легитимности этих институтов и их представителей. У нас есть мнение общества по этому поводу, мы его знаем, что общество не поддерживает эту идею (проведения выборов - ред.)", - сказал он.

Корниенко подчеркнул, что тем, кто советует проводить выборы, необходимо поехать в Украину и неделю пожить под "Шахедами", когда в крупных городах по несколько тревог и постоянные обстрелы.

"Говорить в таких условиях о какой-то демократической кампании просто нет оснований", - подчеркнул Корниенко.

Первый вице-спикер Верховной Рады сообщил, что вопрос проведения выборов в послевоенный период поднимался и во время его визита в Германию. В рамках этого визита он принял участие в конференции, посвященной евроинтеграции Украины, а также провел ряд встреч.

"Коллеги, представители ЦИК, гражданского общества озвучивали в Берлине огромный массив вызовов. Конечно, мы в парламенте также знаем все эти вызовы и тоже будем готовы, как только ситуация с безопасностью будет способствовать. Но мы понимаем, что для любых предвыборных процессов должна закончиться война, должен быть справедливый мир для Украины. Тогда можем переходить к планированию и проведению всех уже пропущенных, к сожалению, избирательных кампаний", - резюмировал Корниенко