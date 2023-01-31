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Из-за войны России против Украины. В Германии могут вернуть срочную военную службу

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Берлин, Вторник 31 января 2023 20:01
Из-за войны России против Украины. В Германии могут вернуть срочную военную службу Фото: глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Германии обсуждают возможность возвращения срочной военной службы. В частности, из-за войны РФ против Украины и ситуации с безопасностью, которая изменилась для всей Европы.

Об этом заявила глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"По сути, прекращение обязательной службы распространяется только на мирное время. В случае напряжения или необходимости обороны ее можно активировать снова", - заявила она.

Политик добавила, что из-за сегодняшней ситуации в Европе - можно только пожалеть о приостановлении обязательной военной службы.

Штрак-Циммерманн отметила, что если возвращаться к практике призыва, некоторые вещи в Бундесвере должны измениться. В частности, нужны будут дополнительные казармы, больше инструкторов и военной техники.

При этом политик выразила мнение, что правильным, если призыв будет распространяться также на женщин и срок прохождения службы будет продлен до двенадцати месяцев.

Отметим, что сейчас Бундесвер насчитывает около 200 тысяч военных, еще 100 тысяч являются резервистами.

Напомним, в Германии ищут около полусотни резервистов, которые будут обучать украинских военных управлять БМП Marder.

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