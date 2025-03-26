Из-за отказа тормозов: против Ferrari готовят коллективный судебный иск

Истцы утверждают, что хотя автопроизводитель инициировал глобальную кампанию по отзыву проблемных авто, в реальности проблемы так и не были решены, что напрямую угрожает безопасности.

Судебная тяжба тянется с конца 2022 года: к тому времени истцы впервые подали в суд на Ferrari независимо друг от друга. Самый громкий инцидент - отказ тормозов на суперкаре 488 GTB, из-за которого владельцу Джеффри Роузу пришлось выпрыгивать из машины на ходу, а Ferrari покатилась в пруд и утонула. Пострадавший утверждает, что тормоза перестали работать совсем, то есть отказали оба контура.

Итальянская марка настаивает, что все дело в дефектной крышке бачка тормозной жидкости: она не обеспечивала достаточной герметичности, из-за чего система набирала воздух. Однако истцы утверждают, что у Ferrari протекали задние уплотнители главного тормозного цилиндра, из-за чего падал уровень тормозной жидкости. При этом тормозные цилиндры во время кампании менять не стали.

Пока что судья отклонил коллективный иск, но похоже по формальным причинам: у пострадавших есть право подать апелляцию. Кроме вышеупомянутого владельца Ferrari 488 GTB, в деле фигурируют владельцы F430 Spider, California T и 458 Italia. Всего проблема с тормозами коснулась более 20 моделей суперкаров, включая малотиражные спецверсии.