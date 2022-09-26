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Из-за взрыва в Сарнах жилой дом разрушен практически полностью (фото)

Фото: взрыв произошел в жилом доме в Сарнах (t.me/dsns_rivne)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 26 сентября, произошел взрыв в жилом доме в Сарнах Ровенской области. Дом уничтожен почти до основания, тяжело ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Ровенской области.

Так, в 15:21 на спецлинию "101" поступило сообщение о задымлении в частном жилом доме в городе Сарны по улице Короленко.

"Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси природного газа, в результате которого почти полностью разрушен дом", - говорится в сообщении.

Пострадавшая получила травмы хозяйка 1938 года рождения в тяжелом состоянии с диагнозом ожогово-взрывная травма, термические ожоги I-III степени (20% поверхности тела) плеч, верхних конечностей, голени госпитализированы в Сарненскую ЦРБ.

Как сообщалось, в субботу, 3 сентября, в доме с. Ивановка Белоцерковского района произошел взрыв из-за которого разрушились две стены дома. Травмы получили три человека, в том числе 7-месячный ребенок.

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Ровенская область