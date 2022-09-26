Из-за взрыва в Сарнах жилой дом разрушен практически полностью (фото)

В понедельник, 26 сентября, произошел взрыв в жилом доме в Сарнах Ровенской области. Дом уничтожен почти до основания, тяжело ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Ровенской области.

Так, в 15:21 на спецлинию "101" поступило сообщение о задымлении в частном жилом доме в городе Сарны по улице Короленко.

"Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси природного газа, в результате которого почти полностью разрушен дом", - говорится в сообщении.

Пострадавшая получила травмы хозяйка 1938 года рождения в тяжелом состоянии с диагнозом ожогово-взрывная травма, термические ожоги I-III степени (20% поверхности тела) плеч, верхних конечностей, голени госпитализированы в Сарненскую ЦРБ.