Из-за унификации тарифа на распределение электроэнергии предприятия могут обанкротиться, - эксперт

Трофимец объяснил, что потребитель 1 класса получает электроэнергию в точке, напряжение которой 27,5 кВ и выше. Если напряжение ниже 27,5 кВ – потребителя относят ко 2-му классу. По словам вице-президента ICC, тарифы для потребителей разных классов могут различаться в 5-6 раз.

Он также подчеркнул, что эти тарифы – это плата за транспортировку электроэнергии, а не ее цена. По его словам, разница в тарифах на распределение обусловлена законами физики.

"Путь транспортировки потребителю, получающему электрическую энергию на высоких напряжениях (35 или 110 (150) кВ) значительно короче, а высокое напряжение, в свою очередь, уменьшает потери в сетях. Это простая физика. Доставка же электроэнергии потребителю на низкое напряжение (10 или 0,4 кВ) связано с большими ее потерями - потому что путь (длина сетей) длиннее, а напряжение меньше", - пояснил Трофимец.

Он добавил, что потребители электроэнергии 1-го класса это, как правило, крупные энергоемкие промышленные предприятия.

"Очевидно, что от инициативы то Минэнерго, то НКРЭКУ, пострадают они. Некоторые точно обанкротятся. Потому что, если после повышения тарифа, затраты на производство вырастут на десятки или сотни миллионов - то запаса прочности у таких предприятий не будет", - подчеркнул Трофимец.

Ранее стало известно, что после смены руководства и состава НКРЭКУ, Нацкомиссия решила вернуться к вопросу унификации тарифов на распределение электроэнергии. Предыдущий председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк выступил против этого решения.