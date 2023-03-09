Из-за ценовых ограничений на рынке электроэнергии энергетика не сможет привлекать крупные инвестиции, - эксперт

ʼПо его словам, действующие в Украине прайс-кепы – это по сути механизмы жесткого ценового регулирования, что не характерно для стран Европейского Союза.

"Это приводит к серьезным искажениям рынка, огромным долгам и невозможности привлечения больших инвестиций. Никто не будет вкладывать инвестиции в энергетику страны, где по сути происходит административное, очень жесткое регулирование цен, которое способствует именно созданию больших долгов", - сказал Омельченко.

Он также добавил, что власти должны адаптировать модель украинского энергорынка к европейской.

"Это позволит уменьшить долговые проблемы и привлечь инвестиции, которые необходимы, прежде всего, для восстановления энергетической системы", - подчеркнул Омельченко.

Напомним, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявлял, что в Украине могут отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии. По его словам, это позволит быстрее ремонтировать инфраструктуру и строить новую генерацию.