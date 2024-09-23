Через неделю все изменится. Украинцев ждут ограничения на переводы с "карты на карту"

С 1 октября 2024 года Национальный банк Украины устанавливает временный - на полгода - лимит для переводов физических лиц "с карты на карту" (известных также как P2P или C2С).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.
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Согласно информации Нацбанка, для переводов физических лиц "с карты на карту" будет установлен лимит в 150 000 грн в месяц. Отмечается, что такой временный лимит будет предотвращать использование платежной инфраструктуры в противоправных целях.
Он будет действовать только на исходящие переводы - по всем счетам клиента, открытым в одном банке, на счета других физических лиц.
В то же время он не будет применяться:
Не будут ограничиваться также операции по реквизитам IBAN.
"По данным НБУ, 98% банковских клиентов осуществляют ежемесячно переводы, не превышающие указанную сумму, следовательно, установленные ограничения ни в коем случае не повлияют на их финансовую активность", - уточнили в НБУ.
В Нацбанке уверены, что установленные лимиты не повлияют на деятельность волонтеров. Чтобы убедиться в этом, НБУ даже провел несколько обсуждений с сообществом волонтеров.
Уточняется, что по их результатам решение "было откалибровано" и содержит соответствующую оговорку, что лимиты не будут действовать:
Отмечается, что вышеупомянутое постановление определяет пять критериев принадлежности к волонтерской деятельности.
Чтобы поставщики платежных услуг идентифицировали физическое лицо, которое планирует заниматься волонтерской деятельностью, как волонтера, человек должен соответствовать по меньшей мере двум критериям из пяти.
В Нацбанке считают, что введенный лимит поможет минимизировать использование платежной инфраструктуры в противоправной деятельности - в частности, с использованием счетов "дропов", которые являются распространенным механизмом функционирования теневой экономики.
По сути, "дропы" - это люди, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Такие счета используются как "транзитные" для перевода и "отмывания" незаконных средств.
"Масштабы проблемы использования "дропов" оценить сложно из-за имитации обычного поведения физического лица, однако в целом по системе речь идет о десятках тысяч "спящих" и уже активных счетов. По данным нескольких крупнейших банков, в 2024 году уже были разорваны деловые отношения с более чем 80 тыс. клиентами на основании участия в схемах дропов", - рассказали в НБУ.
Отмечается, что сумма и количество операций переводов с карты на карту показывает устойчивую тенденцию роста во всех группах банков - независимо от объемов карточного бизнеса.
Анализ НБУ свидетельствует, что через карты "дропов" может проходить около 200 млрд грн в год.
"Теневой бизнес ищет для себя новые пути проведения денежных платежей, и это требует быстрого реагирования, поэтому НБУ вводит лимит как временное, антикризисное решение", - подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.
Уточняется, что некоторые участники платежного рынка уже внедряют эффективные правила, индикаторы и модели анализа операций для выявления нетипичного поведения клиентов, однако эти практики должны стать обязательными для всего платежного рынка.
Поскольку эта проблема неотложна и комплексна, она требует внесения изменений в законодательство и привлечения других государственных, в том числе правоохранительных, органов для взаимодействия в пределах полномочий.
"Введенный период ограничения сроком на шесть месяцев будет использован для наработки совместных решений, направленных на решение этой проблемы. Это в дальнейшем позволит НБУ при условии действенности принятых мер отказаться от введенных лимитов", - рассказали в банке.
По информации Нацбанка, в дальнейшем для борьбы с использованием рынка платежных услуг в противоправных целях планируются следующие шаги:
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцы предпочитают безналичные и бесконтактные расчеты платежными карточками.
За первое полугодие 2024 года количество операций (безналичных и по получению наличных) в Украине и за ее пределами с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, составило 4 123 млн шт., а их сумма - 3 093,1 млрд грн.
Поскольку бывают ситуации, когда без наличных денег не обойтись, их приходится снимать с того или иного банкомата. При этом условия и лимиты по снятию наличных в банкоматах разных банков Украины имеют ряд отличий.
Читайте также, введут ли в Украине дополнительные ограничения на банковские счета клиентов.
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