Из-за скандала по закупкам питания ВСУ. Заместитель Резникова подал в отставку

Во вторник, 24 января, стало известно, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку. Его просьбу уже поддержал глава министерства Алексей Резников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства обороны Украины.

Как говорится в заявлении, Вячеслав Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, попросил уволить его, чтобы "не создавать угрозы для стабильного обеспечения ВСУ в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания".

"Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованны и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла", - отмечается на сайте министерства.