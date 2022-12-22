Из-за санкций ЕС экспорт российской нефти из балтийских портов сократится на 20%, - Reuters

По мнению трейдеров нефтяного рынка и согласно расчетам Reuters, экспорт нефти Urals из российских портов Балтийского моря, вероятно, упадет до 5 млн тонн в декабре по сравнению с 6 млн тонн в ноябре. Это происходит потому, что Россия не смогла полностью перенаправить экспорт Urals из Европы на другие рынки, в частности в Индию и Китай. Кроме того, ей было сложно найти достаточное количество соответствующих судов.

"Европейский Союз, страны "Большой семерки" и Австралия ввели ограничение цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель с 5 декабря в дополнение к эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем и аналогичных обязательств США, Канады, Японии и Великобритании ", - напоминает Reuters.

Кроме того, по словам трейдеров, влияние санкций на отгрузку Urals из балтийских портов России усилилось из-за дефицита незаходного тоннажа, слабой экспортной экономики и умеренного спроса на эту нефть в Азии, особенно в Китае.

"Ограничение позволяет странам, не являющимся членами ЕС, импортировать морскую российскую нефть, но запрещает судоходным, страховым и перестраховочным компаниям обрабатывать грузы с российской нефтью по всему миру, если только она не продается по цене ниже 60 долларов США", - пишет издание .

Когда коллективный Запад впервые обсуждал идею ограничения экспортных цен российской нефти, целью было сократить нефтяные доходы России, которые до сих пор остаются высокими. Достичь этого было сложно, поскольку отступление покупателей снизило цену на российскую нефть, но добавило волатильности цен на международных рынках из-за возможных перебоев с поставками.

Как напоминает издание, Россия заявила, что не будет соблюдать лимит, даже если ей придется сократить производство. Но количество стран, желавших покупать Urals в декабре, сократилось до четырех - Болгарии, Китая, Индии и Турции. В некоторых случаях нефть Urals продавалась на экспортные рынки по цене ниже общей себестоимости производства, включая местные сборы, сообщают эксперты. Поэтому российские участники нефтяного рынка все чаще говорят о необходимости значительного сокращения добычи для поддержания цен и повышения эффективности нефтяной промышленности.