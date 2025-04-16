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Из-за решения Трампа: Mitsubishi остановила экспорт автомобилей в США

Фото: Mitsubishi остановила экспорт автомобилей в США (media.mitsubishicars.com)
Автор: Константин Широкун

Компания Mitsubishi заморозила экспорт автомобилей в Соединенные Штаты. Вся линейка Mitsubishi в США - это импортные автомобили, и каждый из них теперь облагается дополнительным 25-процентным тарифом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops.

В Mitsubishi надеются, что тарифную политику удастся смягчить: машины останутся в портах, пока правительство не объявит о прогрессе в этом направлении, заявили в Mitsubishi. Сейчас на североамериканских складах компании достаточно автомобилей, чтобы удовлетворить спрос. По данным аналитиков, их хватит примерно на 79 дней.

Отметим, что Mitsubishi - далеко не первый автопроизводитель, который объявил о замораживании экспорта в США из-за увеличенных пошлин. На аналогичные меры пошли Aston Martin, Audi, Lotus и Jaguar Land Rover. Кроме того, Nissan перестал принимать заказы в США на QX50 и QX55 мексиканской сборки, а Volvo прекращает продажи седана S90.

Между тем продажи Mitsubishi в США неплохие: в первом квартале года было реализовано 31,6 тысячи машин, что на 11 процентов больше, чем за тот же период 2024 года. Лидирует по спросу Outlander с почти 12 тысячами проданных экземпляров, хотя спрос на него упал на 13 процентов в годовом сравнении. За Outlander следуют снятый с производства Mirage (7301 единица) и Outlander Sport (6910 единиц).

 

 

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