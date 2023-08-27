Из-за расовой ненависти. В США мужчина застрелил трех темнокожих

В американском Джексонвилле, штат Флорида, вооруженный винтовкой и пистолетом мужчина ворвался в магазин и застрелил троих темнокожих посетителей. Затем он застрелился сам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Шериф города Т. К. Уотерс рассказал журналистам, что мужчина был вооружен пистолетом Glock и винтовкой AR-15, также он был одет в тактический жилет и маску. Он вошел в магазин сети Dollar General и застрелил двух темнокожих мужчин и женщину, после чего застрелился сам.

Следствие отмечает, что преступление было совершено на расовой основе, ведь перед преступлением он разослал несколько манифестов в СМИ, где выражал свою ненависть к темнокожим. Кроме этого, его оружие было разрисовано свастиками.

Массовые стрельбы в США

В США нередко происходят массовые стрельбы. Так, 25 августа сообщалось о том, что бывший полицейский убил троих человек и ранил еще шестерых в байкерском баре в Южной Калифорнии.

Ранее сообщалось о масштабной стрельбе на вечеринке в городе Балтимор, штат Мэриленд, США. Там были убиты по меньшей мере два человека и еще 28 получили ранения.

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