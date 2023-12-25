Не из-за Путина. Эксперт объяснил, зачем Армения ратифицировала Римский статут

Армения в этому году ратифицировала Римский статут, что обязывает ее выполнять решения Международного уголовного суда. Это, вероятно, произошло не из-за того, что МУС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал эксперт по вопросам Южного Кавказа в Польском институте международных отношений (Варшава) Войцех Войтасевич.

По его мнению, ратификация Римского статута Арменией не является демонстрацией готовности арестовать Путина.

"Армения захотела стать частью международного трибунала. Чтобы в будущем, если Азербайджан решится на военную операцию в Занзегурском коридоре, была возможность поставить Ильхама Алиева перед трибуналом. Конечно, если Путин прилетит в Армению, никто бы его не задержал и не выдал Гааге", - подчеркнул эксперт.

Стоит заметить, что Занзегурский коридор - это продвигаемый Азербайджаном транспортный коридор длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении.

Что предшествовало

Напомним, весной этого года Международный уголовный суд решил выдать ордер на арест главы Кремля Владимира Путина. Такое решение объяснили тем, что диктатор причастен к депортации украинских детей.

Таким образом, Путин не может посетить ряд стран мира, которые признают решения МУС, из-за угрозы ареста.

Уже осенью Армения решила ратифицировать Римский статут. Это обязывает ее выполнять решения МУС.

Такой шаг Ереван предпринял на фоне улучшения отношений со странами Запада и ухудшения отношений с Россией.

Более детально о том, может ли Армения сменить курс на Запад, - в материале РБК-Украина.