RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за прайс-кепов усложняется строительство новых электростанций, - эксперт

Фото: прайс-кепы усложняют строительство новых электростанций (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Установленные на рынке электроэнергии ценовые ограничения (прайс-кепы – ред.) мешают строительству новых электростанций.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Лучше, чтобы государство создавало условия для частных инвесторов, чем чтобы оно само строило (новые генерирующие мощности – ред.). Если бы эти условия были созданы, то дела пошли бы гораздо быстрее. К сожалению, на сегодняшний день таких условий нет, потому что есть определенные проблемы с рынком электрической энергии, с теми же прайс-кепами, моделью рынка электрической энергии, с инвестиционным климатом. И это все мешает строить", - сказал он.

Омельченко добавил, что через прайс-кепы до конца года может быть построено не более 300-400 МВт нового поколения. Он считает, что из-за ограничений не получится построить больше мощностей.

Ранее сообщалось, что для развития энергетики нужно уменьшить вмешательство государства в энергорынки, и они должны работать по конкурентным и рыночным правилам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия