Из-за прайс-кэпов "Укрэнерго" вынуждено покупать электроэнергию по самым высоким ценам, - эксперт

"Если рыночная цена в тех странах, из которых мы импортируем, становится выше, чем прайс-кэп, а такое уже бывало неоднократно, то объективно невозможно импортировать. Потому что ни одна компания не будет импортировать по более высокой цене, чтобы продавать по более низкой", - пояснил Прокип.

По его словам, наиболее остро ограничение прайс-кэпов проявляется летом в вечерние часы, когда на фоне жары и ремонта энергоблоков растет спрос на электроэнергию.

"У нас часть блоков в ремонте, они готовятся к зиме, растет спрос в вечерние часы. Солнечной генерации не хватает, растет спрос из-за работы кондиционеров - промышленных и бытовых", - отметил эксперт.

Кроме того, в этом году в Украине значительно ограничена работа гидроэлектростанций из-за маловодья.

"У нас зима была практически бесснежной, и это, безусловно, влияет на производительность украинских электростанций", - заметил Прокип.

В подобных условиях рынок вынужден активнее привлекать импорт, однако именно прайс-кэпы делают это технически невозможным. В таких ситуациях, по словам Прокипа, НЭК "Укрэнерго" вынужден прибегать к аварийной помощи.

"Это, по сути, самый дорогой сегмент рынка электроэнергии. И получается так, что из-за этих прайс-кэпов "Укрэнерго" тратит больше средств. Эта компания задолжала многим участникам украинского рынка на балансирующем рынке. И она, вместо того, чтобы платить эти долги, закупает вот эту дорогую электроэнергию", - подчеркнул эксперт.