Из-за прайс-кэпов на рынке электроэнергии Украина переплачивает за аварийную помощь, - эксперт

По его словам, небольшие объемы импорта тока из Европейского Союза стали одной из причин дефицита электроэнергии.

"В Украине на рынке электроэнергии действует система прайс-кэпов, то есть максимальных предельных цен на электроэнергию. И эти ограничения очень часто не позволяют в полном объеме импортировать ток. Именно поэтому в критических ситуациях государство вынуждено просить аварийную помощь у Европейского Союза", - пояснил он, отметив, что аварийная помощь может быть на 50% дороже импорта электрической энергии по контрактам.

Омельченко напомнил, что недавно Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) пересмотрела с 1 декабря прайс-кэпы, но о полной отмене такого механизма речь не идет.

Напомним, как сообщалось, с 1 декабря ЕС увеличит пропускные возможности для импорта электроэнергии из европейских стран с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.