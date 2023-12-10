Из-за повреждений энергообъектов у Украины нет резервов мощностей, - эксперт

По его словам, энергетики Украины выполнили то, что могли - на 120% с точки зрения того, чтобы подготовить систему. Но, к сожалению, повреждения остаются значительными, потому что была уничтожена половина генерирующих мощностей и 70% маневровых угольных электростанций.

"Мы действительно потеряли очень существенно мощности. И все разговоры о дефиците, они же исходят именно из этого источника. Если говорить о нашей угольной генерации, которая все еще, так или иначе, зимой играет очень важную роль, и так или иначе, покрывает 25 -27% потребления, скажем, до войны ситуация была очень проста, что-то сломалось, запустим другой энергоблок, нет проблем. У нас были огромные резервные мощности. Сейчас у нас нет никаких резервных мощностей", - сказал эксперт.

Харченко пояснил, что из-за понижения температуры на один градус Цельсия энергосистеме требуется дополнительно 200 МВт мощностей.

"Так вот где-то на минус 5-6 энергоблоки заканчиваются. Это при такой хорошей ситуации. А где-то минус 8-10, включать уже нечего совсем. А включать надо", - добавил эксперт.

Также он добавил, что для покрытия дефицита в энергосистеме Украине было бы лучше привлекать импорт, а не использовать аварийную помощь, которая является самым дорогим способом снабжения электроэнергией из Европы в Украину.

"Но из-за регуляторных проблем, которые никак не решит Министерство и Национальная комиссия по регулированию рынков электроэнергетики и коммунальных услуг, так называемое НКРЭКУ, есть существенная проблема, которая ограничивает импорт. И пока она будет существовать, Укрэнерго будет вынужден выполнять функцию и за себя, и за того парня и организовывать аварийную помощь и оплачивать ее в сложное время для энергосистемы", - подчеркнул Харченко.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате энергетического террора генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое, из-за чего зимой украинские электростанции смогут выработать только треть довоенных объемов электроэнергии.