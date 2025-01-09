Из-за повышения тарифов на грузы, Укрзализныця рискует потерять единственный источник дохода, - эксперт

С каждым годом все больше грузов переходит на автотранспорт, что является прямым следствием политики повышения тарифов УЗ. Поэтому, вместо политики повышения, Минразвития совместно с Укрзализныцей должны наработать решение для проблемы убыточности пассажирских перевозок.

"Железнодорожный транспорт традиционно является ключевым звеном логистической инфраструктуры Украины. Однако последние инициативы "Укрзализныци", в частности значительное повышение тарифов на 37%, которое планируется в 2025 году, подрывают ее конкурентоспособность и стимулируют массовый переход грузов на автотранспорт. Это угрожает не только стабильности УЗ, но и экономике Украины в целом", - сказал эксперт.

Если в 2020 году автотранспорт обеспечивал 39% всех грузовых перевозок в Украине, то уже в 2023 году эта доля выросла до 55%. Это четкий сигнал того, что бизнес выбирает более гибкие и экономически выгодные способы транспортировки, оставляя железную дорогу без внимания. И это неудивительно - ведь с 2015 года тарифы выросли в полтора раза, и очередное повышение на 37% только усилит эту тенденцию, пояснил Каленков.

Он подчеркнул: из-за перехода грузов на автотранспорт УЗ теряет доходную базу. Ведь потеря одной тонны груза сокращает расходы компании лишь на 30%, тогда как 70% ее расходов остаются неизменными. Так возникнет финансовая дыра, которую будет невозможно будет залатать, ведь расходы на содержание инфраструктуры не уменьшаются пропорционально сокращению грузовых перевозок. Зато убытки от пассажирских перевозок растут, и в 2025 году могут достичь 25 миллиардов гривен.

"Министерство развития общин и территорий Украины также несет значительную ответственность за текущую ситуацию. Согласование повышения тарифов, что привело бы к массовому оттоку грузов, вызывает серьезные вопросы относительно их роли в регулировании транспортной политики страны. Сейчас выглядит так, что стратегические просчеты руководства УЗ и отсутствие должного контроля со стороны министерства поставят под угрозу ключевую отрасль экономики", - акцентировал Каленков.

Он также выразил убеждение, что УЗ совместно с государством, местными властями и правительством должна искать возможности для существенного снижения убыточности. Зато Наблюдательный совет компании сосредоточен на краткосрочных финансовых решениях, которые только углубляют кризис.

"Это свидетельствует об отсутствии стратегического видения и нежелании брать на себя ответственность за долгосрочное развитие компании, а только получать миллионные зарплаты за бездействие", - подчеркнул Каленков.

Он призвал Министерство развития общин и территорий Украины совместно с УЗ разработать комплексный план действий по пересмотру тарифной политики УЗ, сохранить грузы на железной дороге и решить вместе с правительством вопрос убыточности пассажирских перевозок.

Напомним, по результатам трех кварталов прошлого года УЗ отчиталась о 1,7 млрд грн чистой прибыли. В то же время, компания существенно увеличила операционные расходы, и поэтому инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.