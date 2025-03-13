Из-за повышения тарифов УЗ подорожают продукты и пострадает обороноспособность, - эксперт

"Укрзализныця" инициировала повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки на 37%. Тем временем ее главные клиенты - аграрии, металлурги и строители, - начали бить тревогу и прогнозировать неотвратимые последствия для экономики Украины, в том числе - подорожание продуктов и удар по обороне.

По его словам, отрасль ожидает подорожания на аграрную продукцию из-за индексации тарифов на перевозку. По его словам, в этом маркетинговом году аграрии рассчитывают получить прибыль с зерновой группы, но из-за возможного подорожания логистики вынуждены будут тратить средства на транспортировку, а не на погашение кредитов.



"Существует также риск, что часть фермеров будет вынуждена сократить деятельность: по оценкам, из-за подорожания логистики Украина может потерять 1,3 млн тонн зерна и масличных культур на 300 млн долл. Кроме того, говорят эксперты, может сократиться экспортно-валютная выручка агропроизводителей, что приведет к сокращению поступлений от отрасли в бюджет страны", - указывает ЭП.

Другой крупнейший клиент грузовых перевозок Укрзализныци - металлурги - тоже обеспокоены инициативой железнодорожного монополиста: очередное повышение тарифа снизит конкурентоспособность украинской продукции на мировых рынках, что приведет к снижению продаж, бюджетных отчислений и объема валюты, которая попадает в Украину благодаря работе экспортеров.



К тому же, учитывая проблемы металлургической отрасли и потерю поставок коксующегося угля, повышение тарифов УЗ может стать дополнительным толчком к тому, что некоторые предприятия сократят или законсервируют производства, а горно-обогатительные комбинаты начнут закрываться.

Пострадать от повышения тарифов железной дороги может и третья по объемам грузов отрасль - строительная. По расчетам вице-президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Ростислава Коробки, повышение цен на грузовые перевозки приведет к росту себестоимости строительства, и повышению стоимости продукции на 5-7%. Кроме того, подорожание логистики может повлиять на строительство укреплений для военных: в ТПП оценивают замедление возведения укреплений на 3-5%.

"Кроме того, в Украине могут замедлиться темпы строительства из-за необходимости пересмотра бюджетов. Компаниям придется искать альтернативные пути логистики. Крупные инфраструктурные проекты могут быть отложены, а жилищное строительство в городах замедлится на 10%. Цены на недвижимость эконом-класса могут вырасти на 2-4%, комфорт-класса - на 1,5-3%, бизнес-класса - на 1-2%", - пишет издание.

Напомним, ранее руководитель "Укрзализныци" Александр Перцовский, представляя финплан компании на 2025 год, заявил, что необходимо "продавить" повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые достигнут 25 млрд грн.

В свою очередь бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота в случае повышения тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.