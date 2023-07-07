Из-за отравления в Одесской области погибли четыре человека: полиция открыла дело

В Одесской области из-за отравления суррогатным алкоголем погибли четыре человека, еще семеро находятся в тяжелом состоянии. Полиция открыла уголовное дело и задержала женщину, которая продавала алкоголь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию в Одесской области .

Отмечается, что 5 июля в селе Старостино медики один за другим госпитализировали местных жителей, которым стало плохо после употребления водки кустарного производства из одного местного магазина.

Три человека умерли в больнице. Смерть еще одного мужчины медики констатировали по месту его проживания. Предварительная причина смерти - токсическое действие и отравление химическими веществами. Семь человек остаются в критическом состоянии.

Полицейские провели безотлагательные следственные действия, опросили родственников, знакомых и односельчан потерпевших. Из жилищ потерпевших и магазина они изъяли бутылки с жидкостями прозрачного цвета неизвестного происхождения и другие вещи, которые представляют интерес для следствия.

К тому же, был проведен неотложный обыск по месту жительства владельца магазина, в ходе которого изъяли бутылки с жидкостями, содержащими запах спирта и их остатками.

Правоохранители открыли дело по ч. 1 ст. 115 с дополнительной отметкой "несчастный случай" и ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а так же сбыт таких товаров, что привело к отравлению или повлекло смерть лица) Уголовного кодекса.

Также были назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти и наличия алкогольных и ядовитых веществ в крови умерших и госпитализированных граждан, а также экспертизы изъятых материалов, веществ и изделий.

Полицейские задержали женщину, которая продавала суррогатный алкоголь, по подозрению в реализации незаконно изготовленных спиртосодержащих веществ, что привело к отравлению и смерти людей.

Напомним, в июне в больницы Львова попали 11 человек с предварительными диагнозами "острая кишечная инфекция" и "бактериальная кишечная инфекция". Часть людей в разное время питалась в одном кафе, а другая часть - употребляла еду во время банкета в одном из львовских ресторанов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.