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Из-за обстрела Львова есть повреждения нескольких энергообъектов

Фото: из-за обстрела Львова 15 февраля есть повреждения нескольких энергообъектов (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Львова во время массированной атаки по Украине 15 февраля, повреждены сразу несколько объектов облэнерго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.

"Утренний массированный вражеский обстрел не привел к критическому влиянию на работу энергообъектов. Однако в результате удара во Львове существенно повреждены несколько объектов оператора системы распределения, в том числе трансформаторная подстанция", - говорится в сообщении.

Также по данным ведомства, в городе обесточен объект инфраструктуры.

Обстрел Львова 

Российские войска 15 февраля устроили массированную атаку по Украине, использовав как дроны-камикадзе, так и ракеты. В нескольких городах, в том числе во Львове гремели взрывы.Сообщалось о работе ПВО.

Позже стало известно, что во Львове зафиксирован прилет ракеты в черте города. На регион оккупанты направили больше 10 ракет. Кроме того, во время ракетной атаки на Львов пострадали три человека. Есть "прилет" в объект инфраструктуры, начался пожар. Также в 16 жилых домах взрывной волной выбило часть окон, повреждены машины, которые были припаркованы рядом.

 

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Львов