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Из-за обстрела Донецкой области погибли два гражданина Азербайджана

Фото: из-за обстрела Донецкой области погибли два гражданина Азербайджана (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Два гражданина Азербайджана погибли из-за российского обстрела села Клещеевка Донецкой области вечером 9 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Report.

Издание сообщает, что вчера погибли 60-летний Алиев Садыг и его 31-летний сын Алиев Джавид, которые являются уроженцами Масаллинского района Азербайджана.

Они временно жили в Покровске Донецкой области, на днях отправились в Клещеевку за покупкой крупного рогатого скота. В это время россияне обстреляли двор продавца животных, вследствие чего хозяин дома и граждане Азербайджана погибли.

Как сообщалось ранее, в январе погиб канадский доброволец Григорий Цехмистренко, который сражался на стороне Украины с начала полномасштабной войны.

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АзербайджанДонецкая область