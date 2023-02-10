Из-за обстрела Донецкой области погибли два гражданина Азербайджана

Издание сообщает, что вчера погибли 60-летний Алиев Садыг и его 31-летний сын Алиев Джавид, которые являются уроженцами Масаллинского района Азербайджана.

Они временно жили в Покровске Донецкой области, на днях отправились в Клещеевку за покупкой крупного рогатого скота. В это время россияне обстреляли двор продавца животных, вследствие чего хозяин дома и граждане Азербайджана погибли.

Как сообщалось ранее, в январе погиб канадский доброволец Григорий Цехмистренко, который сражался на стороне Украины с начала полномасштабной войны.

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