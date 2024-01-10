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Из-за непогоды и аварии. В Полтавской области более десятка сел остались без газа

Полтавская область, Среда 10 января 2024 10:38
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Из-за непогоды и аварии. В Полтавской области более десятка сел остались без газа Фото: в Полтавской области более десяти сел остались без газа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Полтавской области 12 сел остались без газоснабжения из-за ухудшения погодных условий и аварии на станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Полтавской ОВА Филипа Пронина.

По его словам, без газоснабжения остались жители 10 сел Великобудищанской общины и двух сел Зиньковской общины.

Причина отключения - погодные условия и аварийная ситуация на газораспределительной станции. В настоящее время на местах работают специалисты.

Кроме этого, в части населенных пунктов Шишацкой общины временно не было света. Однако благодаря оперативной работе энергетиков электроснабжение в дома людей уже вернули.

Ухудшение погоды в Украине

Напомним, последние несколько дней в Украине наблюдаются сильные морозы. В некоторых регионах страны температура опустилась до -25 градусов.

При этом ожидается, что уже сегодня температура повысится, но останется минусовой. В частности, до конца следующей недели временами снег, морозы ослабеют.

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