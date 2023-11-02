Из-за непогоды в Полтавской области возникли аварийные отключения света, - ОВА
Ухудшение погоды в Полтавской области, что сопровождалось грозами и сильными порывами ветра, привело к аварийным отключениям электросетей. В ряде населенных пунктов пропал свет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина.
Чиновник уточнил, что из-за непогоды оказались обесточены около 400 абонентов в регионе.
В настоящее время на местах работают три аварийные бригады. Также было привлечено три единицы техники. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Белоцерковской, Гребенковской и Решетиловской общинах Полтавской области.
"Свет в дома людей должен вернуться как можно скорее. Энергетики прилагают максимум усилий", - сообщил глава ОВА.
Непогода в Полтавской области
Ранее сообщалось, что в Полтавской области во время непогоды молния попала в каноэ, в котором находилась группа из пяти человек. Инцидент произошел на водоеме в Верхних Плавнях вчера, 1 ноября.
В результате попадания молнии мальчик исчез в воде, и сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.
Добавим, что по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сегодня, 2 нояря, осадки ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Ветер - до 10 метров в секунду.
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