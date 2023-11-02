Из-за непогоды в Полтавской области возникли аварийные отключения света, - ОВА

Ухудшение погоды в Полтавской области, что сопровождалось грозами и сильными порывами ветра, привело к аварийным отключениям электросетей. В ряде населенных пунктов пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина .

Чиновник уточнил, что из-за непогоды оказались обесточены около 400 абонентов в регионе.

В настоящее время на местах работают три аварийные бригады. Также было привлечено три единицы техники. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Белоцерковской, Гребенковской и Решетиловской общинах Полтавской области.

"Свет в дома людей должен вернуться как можно скорее. Энергетики прилагают максимум усилий", - сообщил глава ОВА.

Непогода в Полтавской области

Ранее сообщалось, что в Полтавской области во время непогоды молния попала в каноэ, в котором находилась группа из пяти человек. Инцидент произошел на водоеме в Верхних Плавнях вчера, 1 ноября.

В результате попадания молнии мальчик исчез в воде, и сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.