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Из-за непогоды в Полтавской области возникли аварийные отключения света, - ОВА

Полтавская область, Четверг 02 ноября 2023 09:06
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Из-за непогоды в Полтавской области возникли аварийные отключения света, - ОВА Фото: в Полтавской области аварийные отключения света 2 ноября (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Ухудшение погоды в Полтавской области, что сопровождалось грозами и сильными порывами ветра, привело к аварийным отключениям электросетей. В ряде населенных пунктов пропал свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Полтавской областной военной администрации (ОВА) Филиппа Пронина.

Чиновник уточнил, что из-за непогоды оказались обесточены около 400 абонентов в регионе.

В настоящее время на местах работают три аварийные бригады. Также было привлечено три единицы техники. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Белоцерковской, Гребенковской и Решетиловской общинах Полтавской области.

"Свет в дома людей должен вернуться как можно скорее. Энергетики прилагают максимум усилий", - сообщил глава ОВА.

Непогода в Полтавской области

Ранее сообщалось, что в Полтавской области во время непогоды молния попала в каноэ, в котором находилась группа из пяти человек. Инцидент произошел на водоеме в Верхних Плавнях вчера, 1 ноября.

В результате попадания молнии мальчик исчез в воде, и сейчас продолжаются поисково-спасательные работы.

Добавим, что по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, сегодня, 2 нояря, осадки ожидаются в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях. Ветер - до 10 метров в секунду.

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Полтавская область
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