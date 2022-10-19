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Из-за мобилизации в России из страны не выпустили более 1 млн людей, - росСМИ

Фото: из-за мобилизации в России людям запрещают выезд из страны (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Российские власти из-за мобилизации запретили выезд из страны более чем 1 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский независимый журналистский проект "Астра".

Издание со ссылкой на источники пишет, что в связи с проведением "частичной мобилизации" выезд из страны запретили 1 025 703 россиянам. Соответствующая информация содержится в базе данных Пограничной службы ФСБ Российской Федерации.

Фото: согласно базе данных ФСБ, выезд из России запрещен для более чем 1 млн человек

Напомним, ранее сообщалось, что Россия может организовать принудительную мобилизацию в оккупированном Мариуполе из-за успехов Вооруженных сил Украины.

По данным российских СМИ, Москва стала одним из первых российских регионов, который решил остановить мобилизацию из-за антипутинского тренда.

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