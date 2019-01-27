Через КПВВ на адмінмежі з Кримом ускладнено пропуск транспорту

Ілюстративне фото (УНІАН)

Через КПВВ "Каланчак" і "Чаплинка" ускладнений пропуск транспорту

В контрольних пунктах в'їзду виїзду "Каланчак" і "Чаплинка" в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ускладнено пропуск транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державну фіскальну службу (ДФС).

У ДФС рекомендують подорожуючим використовувати КПВВ "Чонгар", який працює в штатному режимі.

Уточнюється, що ускладнення виникли через тимчасоу непрацездатність вузлів відомчої телекомунікаційної мережі ДФС. В даний час їх роботу відновлено за тимчасовою схемою.

Нагадаємо, раніше перший заступник постійного представника президента України в Автономній республіці Крим Ізет Гданов повідомив, що в контрольних пунктах "Чаплинка" і "Каланчак" було обмежено пропуск транспортних засобів. Гданов повідомив, що за повідомленням представників митниці Державної фіскальної служби України стався збій бази даних. За інформацією митників, обмеження може тривати до 28 січня 2019 року.