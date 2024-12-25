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Из-за инцидента в метро Киева пострадал ребенок, - КГГА

Фото: в Киеве временно закрыли на вход одну из станций "синей" ветки (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Станция метро "Лыбедская" сейчас остается закрытой на вход. В результате инцидента на экскаваторе пострадал ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации и КП "Киевский метрополитен".

"Около 18:00 ребенок вместе с бабушкой передан врачам скорой. Предварительно внешних повреждений и кровотечения нет, однако полную диагностику ребенку проведут в медицинском учреждении", - пояснили в пресс-службе метрополитена.

Зато специалисты метрополитена сейчас проводят замену и настройку некоторых элементов эскалатора.

"Эти работы крайне необходимы для их безопасной работы", - отметили в КГГА.

Напомним, что ранее сегодня в Киеве временно закрыли на вход одну из станций "синей" ветки.

Причиной тому стал несчастный случай: из-за заступа за ограничительную линию на ступеньке эскалатора, обувь ребенка попала между неподвижным элементом эскалатора, что повлекло защемление ноги.

На место оперативно вызвали медиков, спасателей и работников станции.

РБК-Украина ранее рассказывало о том, что стоит знать о правилах в метро детям и родителям. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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