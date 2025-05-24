Из-за экспорта металлолома Украина потеряет минимум 75 млн валютной выручки, - металлурги

По словам Шевченко, металлолом должен работать на интересы украинской экономики, а для этого он должен оставаться в Украине. Тонна металлолома на экспорт обеспечивает минимальные налоговые отчисления и до $350 валютных поступлений, в то время как одна тонна стали из металлолома приносит в казну 15 тыс. грн налогов и $1,2 тыс. валютной выручки.

Он отметил, что металлолом - незаменимое сырье для производства сырой стали и металлопродукции: его дефицит вынуждает металлургов разливать чугун в чушки и реализовывать этот немаржинальный полуфабрикат. В четырехмесячном горизонте только одна "Запорожсталь" вместо 300 тыс. тонн металлопродукции с высокой степенью переработки будет предлагать рынку чугунную чушку с низкой добавленной стоимостью.

"Для украинской экономики общий отрицательный эффект составит примерно $75 млн недополученной валютной выручки. Бюджет не получит дополнительных поступлений от уплаты более значительных сумм налоговых и других видов начислений, которые могут и должны идти на укрепление обороноспособности государства, социальную помощь и поддержку ВСУ", - подчеркнул Шевченко.

Как известно, экспорт металлолома из Украины в апреле 2025 года составил 46 321 тонны - это на 16% больше за месяц, и на 95% больше за год. При этом в Украине действует пошлина в 180 евро на экспорт лома в страны, не входящие в ЕС.