Из-за экологического налога ЕС Украина будет терять 1,5 млрд долларов ежегодно, - эксперт

Из-за введения европейского углеродного налога СВАМ Украина будет ежегодно терять около 1,5 млрд евро. В то же время у Украины есть шанс получить отсрочку от его введения, если власти активизируют переговоры с ЕС.

"По нашим расчетам СВАМ, даже с нашими уменьшенными объемами производства и экспорта, обойдется нам в полтора миллиарда долларов экспорта ежегодно. Это минимум. А может, и больше – ведь неизвестно, сколько будет стоить СВАМ-сертификат. Это очень большая проблема, которая может окончательно добить работающие не на полную мощность металлургические комбинаты. И она будет касаться не только металлургии, она будет касаться и цементной отрасли, и химической отрасли, и энергетики", - отметил Зинченко.

Он напомнил, что переговоры по СВАМ идут уже 5 лет, но активность украинской стороны в этом вопросе остается не слишком высокой, несмотря на серьезность проблемы.

"В начале 2021 года была создана рабочая группа при Кабмине по отношению к СВАМ, но она ни разу не заседала. То есть все правительства Украины за последние 4-5 лет ничего не делали для того, чтобы поддержать и защитить украинских экспортеров в активных переговорах по СВАМ" , – добавляет эксперт.

По его словам, Украина может получить отсрочку от уплаты СВАМ, поскольку имеет форс-мажорные обстоятельства, а эта норма прямо предусмотрена европейским законом. В то же время, в этом вопросе должна быть сильная позиция украинской стороны, которой пока нет.

"Из публичных выступлений представителей украинской власти стало понятно, что Украина имеет целью оплачивать СВАМ. То есть, правительство бросило наших экспортеров на произвол судьбы. Сегодня не идут переговоры по исключению Украины из СВАМ. Хотя Европейская комиссия имеет такую возможность: в законе есть возможность исключить страну из -под действия СВАМ при форс-мажорных обстоятельствах.В Украине форм-мажорные обстоятельства, у нас война!Но никто не ведет переговоры с этой стороны, и это очень большая проблема, которая может окончательно добить украинский бизнес", - резюмировал эксперт.