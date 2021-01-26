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Через два дні після інавгурації у США в Україні відкрили ще дві справи проти Порошенка, - адвокат

Автор: РБК-Україна

Через два дні після інавгурації президента США в Україні були відкриті нові провадження щодо п’ятого президента Петра Порошенка. Фігурантом справ також є новообраний президент США Джо Байден.

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Про це під час брифінгу повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань.

"20 січня цього року українці разом з цілим світом дивилися інавгурацію нового президента Сполучених Штатів Байдена. Дивилися з великими надіями на поглиблення співпраці нашої країни із стратегічним союзником. Оскільки під час каденції п’ятого президента Порошенка і тодішнього віце-президента Байдена ця співпраця була дуже позитивна і корисна для нас", - нагадав Головань.

За його словами, нові кримінальні провадження стосуються начебто втручання в діяльність колишнього Генерального прокурора України Віктора Шокіна з боку п’ятого президента Петра Порошенка і теперішнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

"Хто ж виконавці цієї провокації? А виконавці все ті ж. Визнаний міжнародним співтовариством агент держави-агресора Деркач, Печерський суд і чинна українська влада, якою маніпулюють агенти держави-агресора", - зазначає Головань.

Нагадаємо, у травні під час прес-конференції президент публічно прокоментував так звані "плівки Деркача". За його словами, генпрокурор Ірина Венедіктова вже відкрила провадження. Він зазначив, що правоохоронні органи мають реагувати на інформацію з цих аудіозаписів.

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