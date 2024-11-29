Из-за разрешения Шапрану. Чиновников Госгеонадра оштрафовали по делу Коростенского карьера

Их обвиняют в нарушении определения об обеспечении иска от 30.10.2024, которое запрещало вносить изменения в специальное разрешение № 634 от 16.09.1996 на добычу гранитов месторождения Коростенское (Стремигородское) в Житомирской области, выданного на имя АО "Коростенский карьер" подсанкционного Игоря Наумца.

Кроме этого, суд постановил отдельное определение в адрес Кабинета министров о выдаче приказа ГОН № 532 от 14.11.2024 вопреки судебному запрету. в отношении государственных служащих.

Офис генерального прокурора поставлен в известность об обнаружении обстоятельств, которые могут свидетельствовать о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 382 Уголовного кодекса (Неисполнение судебного решения), повлекшее выдачу приказа № 532 и заключение соглашения об условиях пользования недрами вопреки упомянутому запрету:

В Госгеонадра сегодняшние решения суда обещают обжаловать, поскольку не считают, что Служба нарушала постановление об обеспечении иска от 30.10.2024, и приказ № 532 от 14.11.2024, а затем и новое соглашение о пользовании Коростенским (Стремигородским) месторождением гранитов.

Напомним, 30.10.2024 суд запретил Госгеонадра (дословно):

Вносить изменения в части смены собственника (недропользователя) в специальное разрешение на пользование недрами № 634 от 16.09.1996, выданного на имя Акционерного общества "Коростенский Карьер" (идентификационный код 00292422) (Коростенское (Стремыгородское); Вносить в Государственный реестр специальных разрешений на пользование недрами сведения в части смены владельца специального разрешения на пользование недрами № 634 от 16.09.1996 (Коростенское (Стремигородское) месторождение); Подписывать, заключать и/или вносить изменения в соглашение об условиях пользования недрами согласно специальному разрешению на пользование недрами №634 от 16.09.1996 (Коростенское (Стремигородское) месторождение).

Правовую позицию Госгеонадра в заседании защищали Сергей Губа (директор департамента правового обеспечения ДГН) и Геннадий Гера (сотрудник департамента). Они объяснили суду, что пункт второго определения не подлежит исполнению в принципе, поскольку в Украине не существует Государственного реестра специальных разрешений на пользование недрами.

А по первому и третьему пунктам – ДГН их вроде бы не нарушила, поскольку по состоянию на дату обеспечения иска 30.10.2024 владельцем разрешения № 634 уже был не АО "Коростенский карьер", а ООО "Новел Пром".

Так, приказ о внесении изменений, подтверждающий отчуждение спецразрешения от Коростенского карьера в пользу Новелл Пром, Служба издала 07.10.2024, а соглашение об условиях пользования недрами с этой компанией подписало 15.10.2024 – все состоялось до судебного запрета.

Также в ДОН обратили внимание, что подписанное соглашение с Новелл Пром имело уже другие реквизиты, чем та, о которой упомянул суд в своем запрете. Следовательно, в Службе считают, что ничто не мешало переписать спецразрешение на третьего владельца – ООО "Коростенская добывающая компания" (Сергея Шапрана – Ред.) – что и было сделано 14.11.2024.

Представители Госгеонадра доказывали суду, что только номер и дата первоначального предоставления – не являются идентифицирующими признаками, достаточными для толкования определения суда об обеспечении иска как запрещающего вносить дальнейшие изменения в спецразрешение № 634 и подписывать новое соглашение с новым недропользователем.

В свою очередь представитель СБУ обратил внимание, что идентификация таких нематериальных активов, как спецразрешения на пользование недрами, в случае внесения в них изменений осуществляется именно по их первоначальным номерам.

На что представители ДГН заявили, что спецразрешения идентифицируются не только по номеру и дате, но и по владельцу. А он по спецразрешению № 634 по состоянию на 30.10.2024 уже был другим, чем упомянутый в постановлении. Мол, если бы суд в обеспечении иска написал, что запрет касается спецразрешения, выданного не АО "Коростенский карьер", а действующему на тот момент владельцу ООО "Новел Пром" - дальнейшие изменения в документ не вносили бы.

Суд же акцентировал участникам заседания, что на момент принятия запрета (и это отражено в определении об обеспечении иска) уже было известно об отчуждении права пользования Коростенским (Стремигородским) месторождением от АО "Коростенский карьер" до ООО "Новэл Пром", как и о планах дальнейшей перепродажи спецразрешения в ООО "Коростенская добывающая компания" - поэтому понятно, что запрет дальнейших действий касалось конкретного спецразрешения № 634 от 16.09.1996.

И обратил внимание, что именно этот номер и эта дата указаны в нотариально заверенном согласии, которое ДГН подало ООО "Новел Пром" для отчуждения в пользу ООО "Коростенская добывающая компании". А представитель СБУ отметил, что эти же данные (номер и дата первоначального предоставления) также указаны и в таблице-приложении к приказу ГОН о внесении изменений в пользу Коростенской добывающей компании от 14.11.2024.

В завершение дебатов о том, какое именно разрешение имел в виду суд, запрещая дальнейшие изменения к нему, представитель СБУ апеллировал к формулировке "выданной на имя АО Коростенский карьер". В ответ представитель ДГН предположил, что первоначальным приобретателем спецразрешения №634 могло быть и другое юридическое лицо, и пообещал предоставить суду подтверждающие данные из архивов, если понадобится.

Как упоминалось выше, к октябрю 2024 г. спецразрешение № 634 от 16.09.1996 принадлежало АО "Коростенский карьер" из группы UNIGRAN Игоря Наумца. Собственницей части активов группы с января-февраля 2023 г. стала гражданка Великобритании Елена Калпа.

В мае 2023 г. СНБО применил к Наумцу и Калпе санкции, которые остановили гранитные карьеры. Летом 2024 г. решения СНБО откорректировали: из-под санкций вывели спецразрешения, сохранив другие ограничения, в частности, блокирование активов (временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через другие) физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ними).

В свою очередь, представитель ДГН настаивал, что идентифицирующим признаком в приложении к Указу Президента следует считать не номер спецразрешения сам по себе, но и личность подсанкционного бенефициарного собственника компании-недропользователя (а это лицо прекратило контролировать месторождение после отчуждения спецразрешения). ООО "Новел Пром"). Также в ДГН напомнили, что именно этим Указом спецразрешение на Коростенское (Стремигородское) месторождение вывели из-под санкций, что позволило возобновить его действие (вскоре отчуждать).

Также суд заинтересовало, как именно в Госгеонадрах происходит принятие решений о внесении изменений спецразрешений. В ДОН рассказали, что после получения документов от заявителя, ключевым является подтверждение от Государственной налоговой службы об отсутствии (у продавца) долга по ренте за пользование недрами. Поэтому, получив заявление ООО "Коростенская добывающая компания" 25.10.2024, Служба оперативно обратилась в ГНС и получила ответ 01.11.2024.

Судья спросил, почему между получением ответа Налоговой и внесением изменений в спецразрешение прошло две недели (в течение которых Госгеонадра успели подать апелляцию на запрет, который якобы не ограничивает права Службы), и почему этот вопрос не рассматривался на заседаниях Рабочей группы ранее. Представители ДОН объяснили, что рассмотрение таких вопросов, как внесение изменений в спецразрешения, требует времени, не является жестко регламентированным, но Госгеонадра всегда придерживаются отведенных сроков.

Кроме этого, выяснилось, что, узнав о решении об обеспечении иска от 30.10.2024, Сергей Губа докладывал о нем тогдашнему Председателю Госгеонадра Роману Опимаху. А вот Сергею Дехтяренко, на которого обязанности руководителя Службы возложили 08.11.2024 – уже нет, да и сопроводительного документа руководителю никакого не давали.

Следовательно, о решении Рабочей группы рекомендовать внести изменения в разрешение № 634 от 16.09.1996 и.о. Главы ДГН, похоже, узнал из системы внутреннего документооборота. А собственно определение суда от 30.10.2024 Сергей Дехтяренко своими глазами – прежде чем подписать приказ о внесении изменений – не читал. Интересовалась ли оригинальным содержанием этого решения Ольга Яковлева, подписавшая от ДГН соглашение об условиях пользования недрами из ООО "Коростенская добывающая компания" - суд не исследовал.