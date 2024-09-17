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Из-за действующих ценовых ограничений Украина не пользуется импортом электричества по полной, - эксперт

Фото: из-за действующих ценовых ограничений Украина не пользуется импортом электричества на полную (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Для увеличения импорта электроэнергии зимой обсуждается решение пересмотра ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

Об этом заявила аналитик рынка электроэнергии в ExPro Consulting Дарья Орлова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo.ua.

Она объяснила, что за все лето фактический импорт в среднем составил 50-80% (в зависимости от часов суток) от общего ограничения в 1,7 ГВт. Таким образом, несмотря на дефицит и ограничение потребления, сечение не используется полностью.

В частности, одной из причин этого является увеличение стоимости электроэнергии на соседних рынках, которая вечером может превышать украинскую в 3-5 раз.

"Максимальные ценовые ограничения на "вечерние" часы составляют 9000 грн/МВтч (чуть более 200 евро/МВтч), в то время как цена в Венгрии или Румынии в некоторые дни превышала 800 евро/МВтч. По данным источников ExPro на рынке, сейчас происходит обсуждение возможного изменения прайс-кепов для большего привлечения импорта в отопительный сезон", - написала Орлова.

Ранее сообщалось, что для развития энергетики следует уменьшить вмешательство государства в энергорынки, а они должны работать по конкурентным и рыночным правилам.

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