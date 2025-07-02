Из-за ядерных амбиций: Израиль призвал Китай надавить на Иран

Израиль призвал Китай использовать экономическое и политическое влияние на Иран, чтобы оказать давление на военные и ядерные амбиции страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Китай единственный, кто способен повлиять на Иран. Иран рухнет, если Китай не будет покупать его нефть", - сказала генеральный консул Израиля Равит Баер журналистам в Шанхае.
Замечания Баер прозвучали на фоне напряженности в отношениях между Израилем и Китаем из-за войны еврейского государства в Газе и атак в прошлом месяца на Иран - ключевого партнера Пекина на Ближнем Востоке.
"Они могут оказывать давление на Иран, у них есть политическая власть над Ираном, они могут помочь изменить его вредоносную действительность в регионе. Китай может сделать многое", - добавила Баер.
Тем временем Bloomberg пишет о малых доказательствах того, что Китай сможет существенно повлиять на Иран в вопросах военной и ядерной стратегии.
Хоть Тегеран и наладил в последние годы более тесные связи с Пекином и Москвой, однако он всего выступал против перспективы иностранного вмешательства в ключевые политические решения.
Более того, глава КНР Си Цзиньпин, скорее всего, предпочтет сосредоточиться на экономических связях, когда речь зайдет об отношениях с Ираном, считает Bloomberg.
"Я не думаю, что Китай заинтересован в том, чтобы быть посредником" (между Израилем и Ираном - ред.) Быть посредником - это большая ответственность, требует больших денег и трудных решений", - заявила консул Израиля.
Она добавила, что отношения Израиля с Китаем - крупнейшим торговым партнером европейского государства после США - существенно не ухудшились, несмотря на конфликты с 2023 года.
"У нас все еще идут хорошие переговоры. Даже если мы не согласны политически, это не значит, что нельзя сотрудничать", - заявила Баер.
Издание напомнило, что в ходе 12-дневной войны между Израилем и Ираном, военные и ядерные объекты Исламской Республики были значительно повреждены, а ряд высших армейских командиров и ученых-атомщиков были убиты.
США выступили посредникам в прекращении огня, которое началось на прошлой неделе, хотя Тегеран выразил скептицизм относительно долговечности перемирия и заявил, что готов принять ответные меры в случае возобновления агрессии со стороны Израиля.
Что же касается Китая и России - они главные партнеры Ирана среди мировых держав, и они осудили удары Израиля, но при этом мало что сделали для поддержки Тегерана
Также Пекин последовательно призывал Израиль прекратить конфликт в Газе с ХАМАС и предпринять шаги к решению проблемы двух государств для палестинцев, что по словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, будет угрожать безопасности его страны.
Также Bloomberg добавило, что Китай покупает около 90% иранского экспорта нефти, составляющего около 1,7 млн баррелей в день.
Кроме того, в 2021 году Пекин подписал стратегическое партнерство, в котором описывается потенциальный объем китайских инвестиций в Иран в размере 400 млрд долларов в течение 25 лет.
Напомним, что в войне Израиля против Ирана поучаствовали также США. Если израильская атака началась в ночь на 13 июня, то Америка провела свою серию ударов по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане - в ночь на 22 число.
После этого президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что ядерная программа Ирана полностью уничтожена. Хотя СМИ ссылаясь на американскую разведку писали, что это далеко не так.
На днях директор ЦРУ Джон Рэтклифф заверил скептически настроенных американских законодателей, что США своими ударами отбросили ядерную программу Ирана на годы назад.
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