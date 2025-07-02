Из-за ядерных амбиций: Израиль призвал Китай надавить на Иран

"Китай единственный, кто способен повлиять на Иран. Иран рухнет, если Китай не будет покупать его нефть", - сказала генеральный консул Израиля Равит Баер журналистам в Шанхае.

Замечания Баер прозвучали на фоне напряженности в отношениях между Израилем и Китаем из-за войны еврейского государства в Газе и атак в прошлом месяца на Иран - ключевого партнера Пекина на Ближнем Востоке.

"Они могут оказывать давление на Иран, у них есть политическая власть над Ираном, они могут помочь изменить его вредоносную действительность в регионе. Китай может сделать многое", - добавила Баер.

Тем временем Bloomberg пишет о малых доказательствах того, что Китай сможет существенно повлиять на Иран в вопросах военной и ядерной стратегии.

Хоть Тегеран и наладил в последние годы более тесные связи с Пекином и Москвой, однако он всего выступал против перспективы иностранного вмешательства в ключевые политические решения.

Более того, глава КНР Си Цзиньпин, скорее всего, предпочтет сосредоточиться на экономических связях, когда речь зайдет об отношениях с Ираном, считает Bloomberg.

"Я не думаю, что Китай заинтересован в том, чтобы быть посредником" (между Израилем и Ираном - ред.) Быть посредником - это большая ответственность, требует больших денег и трудных решений", - заявила консул Израиля.

Она добавила, что отношения Израиля с Китаем - крупнейшим торговым партнером европейского государства после США - существенно не ухудшились, несмотря на конфликты с 2023 года.

"У нас все еще идут хорошие переговоры. Даже если мы не согласны политически, это не значит, что нельзя сотрудничать", - заявила Баер.

Война против Ирана и отношения РФ и Китая с Тегераном

Издание напомнило, что в ходе 12-дневной войны между Израилем и Ираном, военные и ядерные объекты Исламской Республики были значительно повреждены, а ряд высших армейских командиров и ученых-атомщиков были убиты.

США выступили посредникам в прекращении огня, которое началось на прошлой неделе, хотя Тегеран выразил скептицизм относительно долговечности перемирия и заявил, что готов принять ответные меры в случае возобновления агрессии со стороны Израиля.

Что же касается Китая и России - они главные партнеры Ирана среди мировых держав, и они осудили удары Израиля, но при этом мало что сделали для поддержки Тегерана

Также Пекин последовательно призывал Израиль прекратить конфликт в Газе с ХАМАС и предпринять шаги к решению проблемы двух государств для палестинцев, что по словам премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, будет угрожать безопасности его страны.

Также Bloomberg добавило, что Китай покупает около 90% иранского экспорта нефти, составляющего около 1,7 млн баррелей в день.

Кроме того, в 2021 году Пекин подписал стратегическое партнерство, в котором описывается потенциальный объем китайских инвестиций в Иран в размере 400 млрд долларов в течение 25 лет.