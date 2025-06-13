Из-за CBAM Украина рискует потерять внешние рынки и ключевые производства, - эксперт

"Для нас это не просто техническое нововведение, а настоящее испытание, в частности на способность вести эффективный диалог с европейскими партнерами", - подчеркнул он.

По словам Кинаха, в нынешних условиях введение жестких климатических регламентов ЕС без учета войны является несправедливым и опасным для национальной экономики. Ведь украинский бизнес работает в условиях неопределенности, потери активов, логистических проблем и ограниченных ресурсов.

"Экономика страны находится в чрезвычайно сложном положении, поэтому введение европейских стандартов и требований не может быть мгновенным. Нужна адаптация к реальным условиям, а значит - и переходные периоды", - подчеркнул Кинах.

Наиболее уязвимой, по его мнению, остается тяжелая промышленность - в частности горно-металлургический комплекс, который и так понес масштабные потери из-за боевых действий и оккупации.

"Наш горно-металлургический комплекс переживает тяжелый кризис. Значительная часть активов разрушена или потеряна из-за боевых действий, а импорт коксующегося угля делает производство более дорогим и менее конкурентным", - пояснил он.

Кинах считает, что из-за введения CBAM Украина будет вынуждена

импортировать сырье и стройматериалы, которые могла бы производить сама.

"Чтобы отстроить сотни тысяч квадратных метров жилья, инфраструктуру, транспортные и энергетические объекты, нам нужны большие объемы металла. Если мы потеряем собственное производство, то вынуждены будем импортировать то, что вполне можем производить самостоятельно. И именно это мы должны доносить до наших партнеров в ЕС", - отметил Кинах.